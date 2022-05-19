竹科亞東氣體廠房爆炸起火竄濃煙 園區大規模跳電。／陳育賢攝

竹科亞東氣體廠房爆炸起火竄濃煙 園區大規模跳電。／陳育賢攝

竹科亞東氣體廠房爆炸起火竄濃煙 園區大規模跳電。／陳育賢攝

新竹科學園區某家科技廠房上午鶻然傳出火警，廠房冒出大量濃煙，火苗也竄出廠房，新竹縣市消防局獲報後，出動大批警消前往灌救，由於必須斷電，造成園區出現大規模跳電，目前警消仍在火場進行灌救，火警詳細原因及是否有傷亡情況仍不明確。

亞東氣體上午9點24分疑因變壓器過熱引發火災，目前工廠冒出黑煙有火，新竹市消防局正搶救中，尚確定不有無人員受困傷亡。(陳育賢攝)

亞東氣體上午9點24分疑因變壓器過熱引發火災，目前工廠冒出黑煙有火，新竹市消防局正搶救中，尚確定不有無人員受困傷亡。(陳育賢攝)

竹科亞東氣體廠房爆炸起火竄濃煙 園區大規模跳電。／陳育賢攝

竹科亞東氣體廠房爆炸起火竄濃煙 園區大規模跳電。／陳育賢攝

據了解，發生火警的是供應園區半導體廠商特殊氣體使用的亞東氣體上午9點24分疑因變壓器過熱引發火災，目前工廠冒出黑煙有火，新竹市消防局正搶救中，尚確定不有無人員受困傷亡。