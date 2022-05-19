今（19日）上午上海舉行的市疫情防控工作新聞發布會上，上海市副市長張為介紹公共交通恢復運營的相關計畫和安排。他表示，隨著全上海市各區疫情形勢的平穩，擬從本月22日起逐步恢復跨區公共交通。

張為指出，關於公共交通恢復，有兩點考慮：

一是逐步構建健康出行、具備快速應急處突能力的公交系統。將在車站、車廂等處廣泛設置「場所碼」、「數位哨兵」，引導乘客掃碼乘車，所有乘客須持48小時核酸陰性證明乘坐公共交通。同時，還將加快推進「出行即服務」（MaaS）系統建設，整合支付和驗碼環節，實現一碼通行；設置車站緩衝區，迅速開展異常處置等。

二是分步、穩妥地推進城市公共交通系統的恢復。共分為「三步走」：

第一步，近期已開始在遠郊區展開公共交通壓力測試。金山、奉賢、崇明等區逐步恢復區內公交線路，巡遊計程車也正在逐步開放通行。

第二步，隨著全市各區疫情形勢的平穩，擬從本月22日起逐步恢復跨區公共交通。綜合考慮全市疫情防控和「三區」劃分情況，結合公共交通自身防控能力和條件，將以覆蓋度高的地鐵長大幹線起步，輔以相應的地面公交線路配套銜接，重點連接交通樞紐、醫院、商圈，滿足市民基本出行需求。其中，軌道交通將首先恢復3、6、10、16號線，地面公交優先恢復273條線路，以此為基本網路覆蓋所有中心城區，以及全市機場、火車站、三甲醫院和各區中心醫院（其中連接虹橋、浦東兩大機場的始發線路8條；連接鐵路上海站、鐵路上海虹橋站的始發線路19條；途經醫院的線路212條；與軌道3、6、10、16號線銜接配套線路34條）。

此外，關於私家車、巡遊計程車的通行，正在同步研究恢復方案。關於對外交通，將在維持目前離滬要求不變的基礎上（48小時核酸陰性＋24小時抗原陰性證明或者24小時核酸陰性證明），逐步增加鐵路上海虹橋站、上海站到發列車數量。將嚴格查驗離滬人員核酸、抗原證明，堅決嚴防疫情外溢。

第三步，直到疫情形勢徹底平穩，市內公共交通將全網恢復基本運行，對外交通也將基本恢復。