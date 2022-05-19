我國消費者物價指數已連續2個月突破3％，尤其外食費年增率也創下近年來高，立委賴惠員表示，總統上任後連續調整基本工資，但通貨膨脹成了「薪水小偷」，勞動部應評估調整基本工資；勞動部部長許銘春說，基本工資是否要調整、調整要待第三季的基本工資審議委員會討論。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部專案報告，並將審查工會法、最低工資法等準案。

立委賴惠員表示，近日我國通貨膨脹加劇，俄烏戰爭更加重，尤其烏克蘭及俄羅斯是原物料出口國，如CPI連2月破3％、重要民生物資4月破4％，雖然總統上任後接連調整基本工資6次，但通膨已成為薪水小偷。

立委賴惠員說，以勞動部過去的方式推估，預計明年基本工資月薪會調為2萬6659元、時薪為177元，勞動部有無評估？

相對於去年經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫曾公開表示基本工資就是要調整，今年態度較為保守，許銘春說，基本工資由基本工資審議委員會中的勞資政學四方委員，參考社經指標討論後再決定，而基本工資就是要照顧勞工的基本生活，仍要維持弱勢勞工的實質購買力，至於要不要調整、調整多少則由委員決定調幅。

而現行已有跨黨派立委提出8個版本的最低工資法草案，其中多個版本皆有訂定公式，許銘春說，世界上各主要國家大多由最低工資審議會依調整指標協娈審議，較能因應外界變化及社會期待，並未明定計算公式，如以固定公式計算最低工資調整金額及年度調幅下限，恐缺乏彈性。