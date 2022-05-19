台南新營區某國中國三男學生上月29日下課時和另名同學嬉鬧，遭反鎖教室陽台外整節課，代課資訊老師也未確實點名，相安無事上完50分鐘課，該生直到下一堂課才被其他同學發現，打開門鎖讓他進教室。台南市教育局指出，校方當天即找來雙方學生家長處置，惡作劇的學生家長隔天也到被反鎖學生家中登門致歉，家長也不希望被解讀成霸凌事件；針對代課資訊老師未落實點名，已請校方檢討。

據了解，這名遭反鎖在3樓教室陽台外的男學生，個性比較內向，事發當天遭同學反鎖後，一開始很緊張，後來轉念心想，「等到下課就有人來救我了」，捱過一節課後，下課果然就有同學打開門鎖。

校方當天一得知這起惡作劇，第一時間將孩子送到健康中心評估身心狀況，也找來相關學生及家長釐清原委，惡作劇學生當下即向被反鎖的同學道歉，當事人及家長也都選擇原諒。

教育局指出，此案攸關校園安全教育，校方獲悉當下已立即處置這起事件，惡作劇學生也向男學生及其家長道歉，並取得受害學生諒解，惡作劇學生除依校規處置，家長也同意交由學校以輔導機制處理。

不過，教育局也強調，針對該名代課資訊老師並未落實點名，明明有學生沒在教室，卻沒有發現的部分，已要求該名老師與校方都需要檢討，校方也將相關輔導納入再聘依據。