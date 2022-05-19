國民黨昨天突然宣布，徵召前行政院長張善政參選桃園市長。民進黨則傳出不排除有大咖空降參選。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，不論對手是誰，希望提出政見、政策擘畫桃園，而不是口水跟紛爭模糊焦點。至於國民黨前台北市議員羅智強爭取提名失利，賴香伶說，有機會將向羅智強請益，或許可以就教選戰策略。

國民黨徵召張善政參選桃園市長，引發各界議論，賴香伶今天受訪表示，各黨派人選要各自地方處理，應該要用更大的智慧跟溝通，選舉沒必要變成口水多、紛爭多。

張善政聲稱，接受國民黨徵召參選桃園市長，理由是快篩之亂，讓快篩國家隊變成國家一起排隊。賴香伶說，疫情期間政府難免有地方做不足，不該以疫情做為參選的出發點，尤其是張善政過去曾任行政院長，應該理性分析問題，並提出解方，沒必要情緒化跟簡單化，這樣的發言很不妥當。

另外，羅智強先前曾拜會台北市長柯文哲，傳出會中兩人觸及「藍白在野合作」議題；如今國民黨確定提名張善政，賴香伶說，羅智強過去在議會與北市府關係契合，也許是送行客套話交流，但羅智強的特色跟爆發力，有機會會請教他在桃園行腳請益的想法，也許可以就教在選戰策略上。

賴香伶強調，各黨推派人選是否空降是假議題，例如林佳龍不是台中人，擔任台中市長也做得不錯；朱立倫在桃園跟新北都當過首長，所以空降不是真議題，市民真正關心的是提出願景及過去資歷是否被認可，最重要的是政治承諾。