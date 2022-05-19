25歲林姓男子日前在桃園市八德外役監服刑，因疫情沒辦法放假，又想去參加大甲媽遶境，4月8日中午翻牆，11小時騎乘129公里到清水等待遶境，但仍遭員警追上送辦。桃園地檢署偵結，依涉嫌脫逃罪提起公訴，目前林男也在新竹監獄執行。

因疫情嚴峻，八德外役監4月8日發出公告，4月起暫緩辦理受刑人返家探視業務，林男原想利用返家時參加遶境。為此決定翻牆逃逸。沿著台一線騎了11小時單車、129公里，在台中清水區遶境路線等待大甲媽，但員警先行一步將其逮捕。

桃園地檢署偵結，指林男在管理員帶領準備外出服勞役時，基於脫逃犯意，趁隙翻牆逃逸，期間還竊盜徐姓男子自行車，逃逸到台中清水遭逮捕。林男坦承犯案，依脫逃罪嫌提起公訴。據了解，林男逃獄被逮後，無法假釋，再也無法到外役監，須將刑期全部服完。而林男原本已有假釋資格，刑期還有4年3月左右，他曾在3月申請假釋被駁回。