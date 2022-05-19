新北市不跟進北市國中小學下周起遠距教學一周，國三和高三自23日起至畢業典禮前一日可採遠距教學的政策，讓不少新北家長炸鍋，灌爆新北市長侯友宜臉書要求全面停課，新北市教育產業工會今批，新北疫情比台北嚴重，結果只會叫學校和家長自主應變，卸責甩鍋，「新北市教育局乾脆關門大吉好了」，對此，教育局仍強調，新北城鄉差距大，6月底前彈性授權因校制宜。

新北教育工會表示，近期接到許多會員陳情，教育局沒有訂定防疫停課統一標準，授權各校自主，讓學校獨自面對防疫工作，表面看似給各校彈性空間，實則是卸責甩鍋學校。

新北教育工會說，現在學校的人力已到了臨界點，第一線老師被逼得進行混成教學，把老師一人當數人用，兼任行政的教師也額外新增非本業的防疫工作。居隔染疫教師增加，但卻找不到代課老師，因為疫情期間需要打滿三劑才能入校代課，各校尋覓代課老師不易，只能由尚未染疫的老師苦撐，但老師還有原本自己的課務，真是疲於奔命、身心俱疲。

新北教育工會指出，三天停課制度，無法阻止學生重複感染，甚至在復課後又造成第二波感染，就這樣班級停課復課沒幾天又停課，反反覆覆無限輪迴。學生因為不是被匡列、染疫，就是自主請假，因此到校人數愈來愈少，往往有半數學生不在實體課堂內，教師採取線上實體混成教學，分身乏術，嚴重影響教學品質，學生學習成效也不佳，反覆停課復課，只是害慘學生、整死家長、累死老師。

新北教育工會認為，新北市人口占全國7分之1，每天確診人數是全國的3分之1，市長候友宜卻沒有做任何讓疫情下降的政策，疫調丟給學校、匡列造冊丟給學校、快篩領取丟給學校（領回來還要分裝）、快篩發放丟給學校、居隔通知單印製丟給學校、居家隔離關懷丟給學校，現在連停不停課都丟給學校決定。

呼籲侯友宜全面停課進行遠距教學（家中不方便沒人照顧小朋友也可到校），不要再推拖卸責，授權學校就是沒肩膀、不扛責。新北疫情這麼嚴重，最需要就是停課，實施線上課就是避免群聚交叉感染，這樣才是保護學童的生命安全措施。

教育局回應，目前授權各校視風險高低調整班級或全校授課模式，採取實體、線上及同步或非同步分流教學。並得視需求實施全校暫停實體課程居家學習。學校因應學生特殊時段或需求得分流到校。高三期末考後及國三會考後，課程已告一段落，授權國三於會考後至畢業典禮前、高三於期末考後至畢業典禮前，採居家線上學習或其他有效模式。

另為讓學校專心防疫，教育局說，本學期各類評鑑或訪視業務，已宣布取消、延後或調整方式辦理，共體時艱讓學校行政減量，全力守護學生學習與健康。