羅智強辦公室主任楊植斗（右）。（圖／翻攝自羅智強臉書）

國民黨徵召張善政選桃園市長 羅智強回應了｜中時新聞網

國民黨昨日（18）「突襲」式宣布徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發輿論譁然。有意參選並已辭去台北市議員的羅智強，坦言自己的心情「驚訝、錯愕、五味雜陳」。對此，羅智強辦公室主任楊植斗則直呼「心疼」，因為羅近期必遭新聞轟炸，一定會讓他的心情更加複雜。

羅智強在黨中央突襲式徵召張善政參選桃園市長後，在臉書發文表示，「驚訝、錯愕、五味雜陳」，強調人心肉做，他無法在此時故作雲淡風清，但他最感缺憾的不是為自己的際遇，而是一路支持我的各位好朋友，故他需要沉澱一段時間，好好思考下一步。

楊植斗在羅智強臉書文章下留言：「今天被新聞轟炸，強哥一定五味雜陳，心疼……」獲得約2000個讚，網路迴響相當熱烈。

針對楊植斗的留言，網友紛紛回覆：「難過」、「反正國民黨年底一定敗」、「唯有大破，方能大立！」「你要好好加油，替智強爭口氣，保住議座，別給自己壓力，努力勤跑就對了，加油！」「被民進黨打趴的國民黨，還不珍惜一路走來為黨挺身而出的戰將，真的汗顏」、「換另一個角度想，行政院長／副總統候選人與台北市議員參選桃園市長，需要多強大的身分等級才能匹配」。