本土疫情大爆炸，高確診數及隔離天數爭議加劇了國內的「防疫保單」之亂，衝擊國內防疫險保戶之權益。民眾黨今召開記者會，要求政府應負起責任，確實保障民眾權益。其中，立委蔡壁如更點名保險局長施瓊華要知所進退。

民眾黨團幹事長張其祿表示，防疫險之亂起因於有保險業者預期理賠金額龐大，而發生退保、刁難民眾，甚至揚言拒賠，造成一連串的防疫保單之亂。雖然事後相關業者已道歉，但仍有許多的爭議及疑慮未解決；而衛福部長陳時中卻說「保險歸保險，防疫歸防疫」，再把問題推回國民及業者。主因是先前政府整體政策未妥適規劃，現在卻消極放任業者自行解釋，導致保險爭議不斷發生，難道政府不該負責？

民眾黨團總召邱臣遠委員表示，衛福部防疫政策的快速改變，常常一聲令下不給防疫基層、民眾及業者反應時間，而這也是造成近期防疫保單之亂發生之主要原因。中央疫情指揮中心不能逃避責任，應針對防疫因政策變動導致確診通知方式改變、延宕、就醫證明塞車等問題衍生的相關爭議儘快提出對策，及時解決對產壽險業者及國民之衝擊。

立委蔡壁如表示，面對一連串的防疫保單之亂，其實依法保險契約怎麼簽訂，就該怎麼履行；保險花費、理賠條件、理賠金額、保險期間等條件，都白紙黑字寫在保險業者擬定的契約裡，豈能到了賠錢的時候翻臉不認帳！事前評估風險是業者應盡的責任，出事理賠，天經地義。發生這次保單之亂，金管會責無旁貸。

蔡壁如更點名保險局長要不要出來講講話，自己態度是可以協商退讓，不能裝死擺爛，保險業和產險公會沒有一定的共識存在，基本上根本就是沒有把金管會放在眼裡，「要求金管會，保險局局長施瓊華妳要不要出來講講話？還是你要繼續裝死」。