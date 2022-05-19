在Intel與AMD等CPU晶片供應商的主導下，系統的傳輸介面已經進入PCIe 5.0世代，群聯(8299)宣布，推出全球首款通過PCI-SIG協會認證的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101，協助解決CPU與周邊設備的高速訊號傳輸相容性問題，終端客戶產品預計將在第三季陸續上市，執行長潘健成更透露，群聯正積極開發新一代PCIe 5.0 Retimer IC ，預計2023年上半年開始送樣。

群聯此次推出的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101，採用Flip-Chip封測技術，減小IC封裝所造成的信號反射與串音干擾，並同時提高IC散熱的能力，將有效的解決PC與Server平台的主機板或是Riser卡的高速傳輸訊號衰減問題，是一款高增益、高線性、與高性價比的IC產品。

在PCIe 5.0高速傳輸的世代，不論是桌上型電腦、伺服器、工業用電腦、線材，或甚至是筆記型電腦，都會需要使用到Redriver IC。依據信號衰減程度與補償通道數量不同，每台系統設備將需要2至16顆不等的Redriver IC。換言之，根據市調機構顯示，高速傳輸訊號補強IC(包含Redriver與Retimer IC)將在2025年達到每年5千萬顆的市場規模。

此外，群聯的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101提供多頻段的獨立補償，讓系統研發工程師能針對不同Cable或PCB的材質，分開獨立調整參數以達到對訊號衰減的最佳補償。再加上群聯電子提供獨家專利開發的Auto Tuning Tool，能搭配群聯設計的SSD產品，自動在客戶的開發環境中帶入不同的Redriver增益參數並找出相對應的最佳參數，加速系統整合廠商的產品迅速上市。

再者，群聯不單只是高速傳輸IC的供應商之一，更是能協助客戶進行信號系統分析、模擬和解決相容性問題的合作伙伴。我們的目標是提供客戶完整的支援方案，解決客戶在開發高速介面平台所遇到的技術問題，並配合CPU晶片大廠的新產品持續開發，讓速度不斷倍增的高速介面技術更廣泛的使用在每一種平台上。

執行長潘健成表示，群聯PCIe 5.0 Redriver IC PS7101通過PCI-SIG協會的嚴格測試，成為全球第一顆獲得協會認證標誌的PCIe 5.0 Redriver IC，這是對群聯技術實力的肯定，而除了PCIe 5.0 Redriver IC以外，群聯也正積極開發新一代PCIe 5.0 Retimer IC(預計2023年上半年開始送樣)，以適用於不同的系統環境使用。