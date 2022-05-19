本土疫情狂燒，各縣市各有防疫政策應對。民進黨高市議員陳致中今（19）日總質詢提到，台北市長柯文哲說「比賽才剛開始」好像在嗆聲，新北市長侯友誼說「都是新北市帶頭來做」，但高雄市長陳其邁高EQ回應「防疫路上大家是隊友」，陳致中直誇，令他欣賞陳其邁的度量。

陳致中提到，陳其邁說「防疫路上大家是隊友」，這是非常有同理心、暖心一句話，但有人稱讚高雄是模範生，也有人有意見，包括柯文哲說比賽才剛開始，好像在嗆聲；侯市長說都是新北市帶頭來做，包括基層診所一站式服務、快篩到領藥等，說他們先帶頭其他縣市才跟進，究竟事實如何？

陳其邁答詢時說，去年開始高雄採購快篩試劑，今年1月23日到現在，如有呼吸道症狀到1100家基層診所就醫，就免費發快篩，所有縣市也只有高雄這麼做，這就是早期診斷、早期治療。

陳其邁強調，部分縣市一開始就由醫院做居家照護，但高雄落實分級醫療，最早做居家照護，而診所發快篩試劑，診斷完直接給藥，當然可以比其他縣市早可以無縫接軌，更何況omicron屬於社區化、流感化病毒，大部分輕症或無症狀患者應該從診所來就醫。

陳其邁重申，防疫的時候，希望大家互相撫慰、是隊友，不是隊友之間彼此競爭，他舉例當初SARS疫情，彼此溝通協調不好，造成防疫工作凌亂，現在面對千變萬化的疫情，「大家都是通力合作的夥伴，我、柯市長、侯市長都是如此」。

對此，陳致中直誇，「我還是比較欣賞陳其邁的度量」，不像有些人只會說高雄是學他們，他也奉勸國民黨及一些選將，不要說「高雄若有需要，他可以來高雄選」，這是本末倒置，也是汙辱高雄市民智慧。

對此，高市左楠市議員參選人黃偵琳在臉書表示，自己很欣賞市長陳其邁的回覆，以及佩服其氣度和高度，高雄無論是自主防疫、居家隔離、施打疫苗，一直都盡力提早做準備，並同時配合中央政策並行。

「對於這種專門出一張嘴的，我比較喜歡把結果攤開來講清楚」黃偵琳指出，假設新北市都是最超前的、最進步的，但執行不構紮實、規畫不夠完善，結果還是新北市確診最多，那當「早就做」的那個有何用？希望侯市長不要只顧著「準備超前」，也顧一下為什麼新北一直「確診數超前」吧！