俄軍疑動用白磷彈攻擊烏克蘭馬立波亞速（Azovstal）鋼鐵廠

烏克蘭東南大城馬立波市長博伊琴科（Vadym Boychenko）說，俄羅斯猛烈轟炸亞速（Azovstal）鋼鐵廠，可能導致廠內成千上萬硫化氫濃縮液外洩，造成災難性的後果。

據《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，博伊琴科說，萬一這些硫化氫外洩，可能導致世界級環境災難，徹底消滅亞速海的動植物。他指出，這些危險物質甚至可能流到黑海和地中海。

據烏克蘭媒體報導，博伊琴科要求聯合國專家立即獲准入境，以避免造成環境威脅。他認為，俄羅斯想在馬立波設置「集中隔離區」，而那些受化學物污染的水將為烏克蘭製造另一種不同的危機。

烏克蘭上周指控，俄軍向亞速鋼鐵廠投擲白磷彈，公開的錄影顯示，如煙火般散落的火花掉落鋼鐵廠屋頂和地面，隨即引發熊熊大火。烏克蘭《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）推測，俄軍所發射的，可能是9M22S火箭彈。據烏克蘭官員說，它燃燒時超過攝氏2,000度。