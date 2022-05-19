有「最強奶媽」封號的網紅謝薇安擁有不科學的F級上圍、小蠻腰和甜美臉蛋，火辣外型為她擄獲一票粉絲的心，連直播主連千毅先前都曾不小心盜用她的照片，稱是自家小編，引來謝薇安暴怒，風波平息後，謝薇安最近曬出一張自己穿著深U辣衣躺在地上的照片，可見她F級雙峰大「走山」，畫面相當香豔刺激，引來粉絲暴動。

先前連千毅罵哭愛將長瀨昆妮後，又在直播中曬出一張穿比基尼的照片，他用手將照片中女子的臉擋住，稱是自家小編「牙牙小姐」，眼尖粉絲比對後驚覺根本是謝薇安曬過的照片，消息傳回謝薇安耳裡讓她相當憤怒，不僅直接發文駁斥絕對沒有跟連千毅合作，還開罵：「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕」。

見此，原本呼風喚雨的連千毅罕見低頭認錯，在臉書寫下：「在此跟薇安小姐姐說聲Sorry噢，長的真的很漂亮噢！」，又打趣回應：「比雞（基）尼照，博君一笑」，讓謝薇安更火大，回說：「哪裡好笑？」，又揚言：「那我是不是要請律師全權處理你拿我照片亂說話？？」連千毅則表示：「謝謝大美女，讓觀眾看到你美麗的照片噢」。

爭議過去數日後，謝薇安似乎氣消，在IG寫下：「It’s switch time.在家就是要打電動！」並分享用邪惡視角拍下她躺在地上玩電動的照片，事業線和東西半球大走山，波濤洶湧的畫面十分驚人，網友回：「I’d love to play with you. You’re Absolutely Gorgeous 」、「這個視角，噢買尬」、「反覆看很多次，才發現那台SWITCH」、「這視角真的會讓人暴動」。