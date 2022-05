有「最強奶媽」封號的網紅謝薇安擁有不科學的F級上圍、小蠻腰和甜美臉蛋,火辣外型為她擄獲一票粉絲的心,連直播主連千毅先前都曾不小心盜用她的照片,稱是自家小編,引來謝薇安暴怒,風波平息後,謝薇安最近曬出一張自己穿著深U辣衣躺在地上的照片,可見她F級雙峰大「走山」,畫面相當香豔刺激,引來粉絲暴動。

先前連千毅罵哭愛將長瀨昆妮後,又在直播中曬出一張穿比基尼的照片,他用手將照片中女子的臉擋住,稱是自家小編「牙牙小姐」,眼尖粉絲比對後驚覺根本是謝薇安曬過的照片,消息傳回謝薇安耳裡讓她相當憤怒,不僅直接發文駁斥絕對沒有跟連千毅合作,還開罵:「是要我牙起來嗎?墾丁你個香蕉蛋糕」。

見此,原本呼風喚雨的連千毅罕見低頭認錯,在臉書寫下:「在此跟薇安小姐姐說聲Sorry噢,長的真的很漂亮噢!」,又打趣回應:「比雞(基)尼照,博君一笑」,讓謝薇安更火大,回說:「哪裡好笑?」,又揚言:「那我是不是要請律師全權處理你拿我照片亂說話??」連千毅則表示:「謝謝大美女,讓觀眾看到你美麗的照片噢」。

爭議過去數日後,謝薇安似乎氣消,在IG寫下:「It’s switch time.在家就是要打電動!」並分享用邪惡視角拍下她躺在地上玩電動的照片,事業線和東西半球大走山,波濤洶湧的畫面十分驚人,網友回:「I’d love to play with you. You’re Absolutely Gorgeous 」、「這個視角,噢買尬」、「反覆看很多次,才發現那台SWITCH」、「這視角真的會讓人暴動」。