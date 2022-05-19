台大校長管中閔今天在臉書上貼出在家上班的照片，直呼「我怎能不愛線上會議！」只見他開會的時候，上半身穿著正式西裝，看上去專業又氣勢十足，下半身卻穿著舒適的休閒短褲，並搭配家用拖鞋，巨大落差讓不少人看完爆笑，照片一曝光就吸引3千多人狂讚。

台大校長管中閔今早在臉書上曬照，只見第一張照片中，他西裝筆挺的坐在筆電前開會，看起來很專業；第二張與第三張照片拍到他的全身後，才發現他藏在桌子下的，竟是休閒短褲配拖鞋。

由於管中閔上半身穿的是正式西裝，下半身卻是隨意的居家穿著，強烈對比引起網友討論，照片曝光才短短1小時，就吸引了3千多人狂讚。

管中閔在家開會桌下露出美腿。（圖／翻攝自管中閔臉書）

不少人留言直呼，「管爺，真性情」、「不愧是管爺校長」、「管爺就是不一樣」、「太狂了」、「感覺會引領風潮」、「帥氣十足又充滿創意」、「上半身是管校長，下半身管爺無誤」、「真的很愛管爺會議造型的系列」。另也有人爆笑說，管爺的腿很美，這擺腿的姿勢一流啊！

其實這並不是管中閔第一次透露自己喜歡開線上會議，去年他也曾曬出下半身穿短褲與拖鞋開會的照片，同樣是上面穿著正式的西裝與領帶，但下半身就是短褲配拖鞋，對比強烈的組合在當時也掀起一波討論。