IC設計服務廠創意電子（3443）19日召開股東常會，由董事長曾繁城主持，順利通過去年財報及營運報告案，同時決議通過每普通股配發7元現金股利，並完成二席獨立董事補選，包括安泰銀行董事長丁予康、和通創投董事長黃翠慧等二位獨董候選人順利當選。

創意總經理戴尚義表示，國際科技大廠加速開發專屬特殊應用晶片（ASIC），以拉大與其他競爭者之間的差異，創意把握此市場趨勢，持續在高階製程及系統級封裝（SiP）相關矽智財（IP）投入研發資源來提升晶片設計服務的競爭優勢，繼續擴大市占率及領先優勢。

戴尚義表示，創意今年仍將攜手世界級客戶及合作夥伴，在先進製程技術上繼續投資，同時專注關鍵矽智財權的開發，以因應市場環境與競爭。創意對中長期的營運目標充滿信心，持續的創新以及累積的技術能量，將有效協助創意達成在重要領域上技術領先及獲利提升目標，同時掌握下一波成長的重要機會。