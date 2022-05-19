聯準會升息及俄烏衝突，市場關注經濟前景受拖累，全球金融市場震盪加劇，美國REITs同樣受壓抑，但REITs屬偏防禦型產業，較不受地緣政治影響，且美國地產具財報穩健、房市需求熱絡、租金與承租率雙升等加持，後市表現仍值得期待，短線逢回不失為中長期布局契機，有利伺機透過美國地產ETF介入，一舉掌握美國地產多元商機。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，從產業面來看，第一季美國REITs財報數據表現亮眼，當中有63％表現優於預期，並有73％機構調升全年的財務目標。REITs同店營收來看，第一季增長10.6％，所有次產業的營收都較上一季成長，並大幅優於歷史平均，且同變得承租率也較上季成長0.6個百分點，位處高位並明顯優於歷史平均水平的93.7％。

整體而言，今年REITs獲利表現穩步上修，市場獲利成長率可望達12％，明顯優於其他產業。美國房屋3月新屋開工較前月成長0.3％，為2006年以來最高水平，顯示市場需求仍舊熱絡，房屋庫存供應較緊，仍有助於支持房市表現延續。

李鈺涵認為，在聯準會啟動升息循環下，未來資金趨於緊縮，部分資金也將逐漸轉向配置具穩定息收且高成長性、價值型的商品，REITs因穩定收益特性，加上市場前景仍看好，可望吸引資金進駐。

次產業來看，特殊型偏科技型的REITs受益雲端應用持續增加，及5G網路持續普及化，全球數據中心獲利成長性看好，電信業者增設基地台需求提升，相關標的價格成長空間可期，成為美國地產中相當值得關注的投資板塊，建議不妨伺機透過美國地產ETF來佈局，一舉網羅美國地產的多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡升息趨勢下帶來的投組波動。