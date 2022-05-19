俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，近期聯準會（Fed）官員談話釋出鴿派訊號，貨幣政策緊縮最恐慌的時程也許已過，台股周RSI、周KD指標開口，皆有從低檔向上收斂趨勢，台股後續若能維持資減券增價穩的架構，大盤將有望持續反彈。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，美國商務部發布4月零售銷售數字，月增0.9％及年增8.2％，表現相當亮眼，降低終端需求減緩疑慮。上海逐漸復工復市，對生產及物流及終端消費，都有相當正面的挹注，台股具反彈動能，在指數站穩萬六大關後，有助短線反彈走勢。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，台股短線技術面逐漸轉強，但美股續仍偏震盪，盤面觀察可聚焦產業前景正向族群，包括半導體代工供給仍緊張，先進製程持續供給吃緊，成熟特殊製程今年依舊供不應求。

HPC需求強勁且展望樂觀，PCB拉貨力道暢旺，具長線展望佳的伺服器，電動車相關題材個股，各國搶運農糧、原物料及大陸陸續復工，挹注散裝及貨櫃航運產業營運，但國際消息紛擾不斷，選股不選市仍是主要原則。