國民黨徵召張善政選桃園 侯友宜回應了

年底選戰越來越近，許多縣市的首長人選尚未確定，國民黨先前就因桃園市長人選爆發多起爭議，昨（18）日國民黨中央在中常會上通過徵召行政院前院長張善政選桃園市長，再度引起譁然，新北市長侯友宜也表達對此事的看法！

新北疫情嚴峻，侯友宜今早前往亞東醫院慰問第一線防疫人員，受訪時有媒體提到國民黨中央提名張善政選桃園一事，不過侯友宜僅表示「我現在只有一心一意防疫，把疫情做好」，隨後就離開。

國民黨主席朱立倫在中常會表示，他比誰都希望桃園選贏，也在臉書發文說「好的人才，我求，都要求來」，且除了桃園要全力以赴外，每個縣市都會竭盡所能推出最優秀的人才，「不只要選贏，還要做得好，讓國民黨成為台灣穩健的基礎。」

不過徵召張善政選桃園一事公開後，卻引起國民黨內更多紛擾，桃園市議會議長邱奕勝昨晚直接退出所有國民黨群組；爭取提名的桃園立委呂玉玲怒轟「對於這個決定，我不能接受」；國民黨立委萬美玲也說，若能夠有多一點溝通才能真正團結合作，贏得年底大選。