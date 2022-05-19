鐵砲百合不懼海風吹襲，常生長在海岸邊坡及臨海山邊。（國立海洋科技博物館提供／張志康基隆傳真）

五月的基隆北海岸，除了幾乎不停的梅雨外，其實也能夠賞花、賞景。海科館表示，潮境公園、復育公園山坡及步道復育的鐵砲百合正在盛開，吸引不少民眾到海科館館區觀海、賞花兼拍照。歡迎民眾把握花期到海科館賞花。

海科館表示，早期八斗子半島每到五月，七斗子山的山坡，望幽谷的步道以及海科館的潮境與復育公園海岸邊坡與臨海山邊，隨處可見臺灣百合盛開的美麗榮景。這種伴著海岸風景盛開的百合花，無畏高度與無畏環境惡劣依然美麗綻放的花朵，也是早期基隆市八斗子随處可見特有的花種。由於八斗子漁民較多，鐵砲百合也成為八斗子居民口中的八斗子之花與意象。

國立海洋科技博物館陳素芬館長表示，海科館為了讓台灣百合盛開的榮景再現於八斗子，於民國105年與新北市政府環境保護局八里垃圾掩埋場合作進行復育臺灣百合保育與種植，至今已種下近千盆臺灣百合的幼苗與超過萬顆種子在八斗子地區進行百合復育。

海科館除了針對海洋生物與生態進行復育與維護，同時在陸地的環境生態與育種復育也盡心與盡力，現園區臺灣百合盛開，歡迎當年一起參與植栽活動的大小朋友與所有民眾到海科館賞花。

另海科館也特別提醒民眾，賞花的同時請不要攀折它，讓百合可以在所有人的努力與愛護下，於海岸邊與邊坡重現它們在八斗子曾有的白色美麗。