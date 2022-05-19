今天在大聯盟場上大都會以11：4重挫紅雀，此戰他們派出王牌先發薛爾瑟(Max Scherzer)投球，但薛爾瑟投完5.2局時卻緊急向球隊示意自己不能投了，隨後在2出局一二壘有人時退場，大都會在比賽後段透露薛爾瑟身體左側不適，明天將會接受完整檢查，而不幸中的大幸是大都會此戰打線爆發，讓薛爾瑟成功取得本季第5勝，目前自責分率僅2.54。

Max Scherzer tells the Mets dugout "I'm done." & comes out of the game in the 6th.



(via @SNYtv)pic.twitter.com/64W8oXky8G — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 19, 2022

大都會本季迎來補強後戰績明顯提升，在傷了「地表最強投」狄葛朗(Jacob deGrom)後薛爾瑟補上空缺，37歲的他仍繳出賽揚獎等級投球內容，此戰他第2局遇到亂流，被普侯斯(Albert Pujols)敲出安打失分，但他仍化險為夷。第5局他解決2人後再遇上普侯斯，1好1壞時卻緊急向休息區示意自己無法投了，隨後退場時不斷說著：「結束了。」感覺大事不妙。

他目前身體詳細狀況還有待商榷，若再傷了他那大都會先發輪值將受到重挫。不過大都會打線還是專注在場上，5局下半馬上用行動支援，靠連續安打攻勢一口氣灌進4分取得6：2領先，第8局則再次爆發，尼莫(Brandon Nimmo)敲出三壘安打取分，隨後坎納(Mark Canha)、阿隆索(Pete Alonso)繼續攻擊，後者擊出本季第9轟，鎖定82.4 mph變化球敲向中外野，徹底拉開比數。

大都會最後成功拿下勝利，薛爾瑟雖提前退場仍力奪本季第5勝，此戰他主投5.2局被敲7支安打責失1分，有4次三振沒有保送，本季出賽8場49.2局能送出59K，豪奪5勝1敗，功力依舊不減，當然大都會的打線也相當給力。此戰坎納3打數2安打貢獻1分打點、跑回3分、阿隆索4打數2安打貢獻4分打點、跑回2分，全隊敲出11支安打高效攻下11分。