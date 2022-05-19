我國受到少子女化影響，尤其中階人力長期缺乏，行政院因而祭出「移工人才久用方案」，並在4月30日上路，在台工作滿6年以上的移工，並滿足薪資及技術條件就可以續留台灣不受就業服務法年限限制，而社福類移工若要適用此方案要通過華語文測驗，但卻傳出搶破頭報名也搶不到名額。

依該方案規劃，社福類移工的機構看護每月經常性薪資逾2萬9千元、家庭看護每月總薪資逾2萬4千元，並應同時符合我國語言測驗及相關教育訓練課程資格條件。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部專案報告，並將審查工會法、最低工資法等準案。

立委張育美、蘇巧慧及林為洲關心此事，並呼籲勞動部應協調教育部加開場次，勞動部部長許銘春表示，會找教育部及衛福部討論相關需求，今年已加開場次從過去的每年200人，加開至今年2000人，但在台灣家庭類移工13年至14年，就約有7000人，會跟教育部溝通一定會開出來。