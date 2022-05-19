台灣疫情在4月大爆發，房市推案及市況都保守，2022年4月住展風向球連9綠，風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數等三項分數下滑，議價率、待售住宅建案分數等兩項分數上升，僅成交組數等一項分數持平。住展雜誌研發長何世昌表示，預估5月市況會再續降，房市將進入至少一季的「隔離期」。

數據顯示，4月新建案市場人氣、買氣同步下挫，但在剛性需求與通膨刺激之下，房市基本盤仍未潰散；雖然銷售速度變慢，但「零成交」建案並不多，多數建案都還賣得動，再加上新開賣的建案數較3月減少，北台灣4月待售住宅建案數量跌破一千大關至9百餘個，是2014年以後首見，顯示供給面仍較為緊繃。

雖然4月是新建案市場的傳統旺季，但因本土疫情失控的緣故，建商普遍放緩推案進度，建案延推的情況更為惡化，以致於4月預售屋推案量僅約600億元，較3月驟減約500億元。4月完工釋出的新成屋戶數也連袂走低至2百戶以下。

何世昌指出，即便全台籠罩在疫情快速擴散的陰霾當中，但因疫情使得缺工問題更加惡化，資金成本與工程進度落後的壓力排山倒海而來，此時建商多選擇漲價以轉卸不斷墊高的成本，4月北台灣新建案平均議價率降至11.7％，是今年來收斂幅度最大的一個月。

何世昌認為，今年房市在鷹式升息、政府打房、疫情爆發與俄烏戰爭多重衝擊之下，市場上「雜聲不斷」，看空的聲音此起彼落。然而，從市況上看來，今年供給未出現爆量，還沒出現供過於求的現象，又因造價成本難以回降，雖然5月市況會再續降，但今年房價要反轉回跌恐怕不容易。