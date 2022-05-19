受到美國聯準會升息的影響，全球市場出現大幅度震盪，亦加重台股修正力道，「如何找出進入市場的最佳時機」成為近期投資人的煩惱。開發金(2883)旗下凱基期貨表示，假設當台幣貶值時台指期應偏空操作，以台幣五日線走勢透過MultiCharts進行策略驗證，可觀察出三月起台幣匯率貶值幅度增強，讓台指期表現同步受到壓抑；近期全球開始升息、縮表，台幣走弱及台指期持續修正，該策略的避險交易報酬率創高，又能再次顯示觀察匯率的重要性，並驗證出以台幣走勢做為判斷台股多空，是近期一個相對好的參考指標，但也要注意後續台指期跟台幣的關係是否出現變化。

今早台股重挫逾300點，再度失守「萬六」大關；但台北外匯經紀公司新台幣匯價則是相對有守，未再貶破29.8元。市場關注11點的盤勢變化。

凱基期貨指出，今年外資資金大舉回流美國，台幣匯率呈現較大幅度貶值，從3月初至4月底貶值近5%，近期投資人擬定市場進出策略時，匯率變化成為重要指標；投資人可將台幣匯率資料導入凱基期貨智能交易平台MultiCharts，即可輕鬆檢視台幣持續貶值時，是否牽動影響台指期變動及後續行情。MultiCharts幫助投資人可匯入各項金融數據做為操作策略，如散戶指標(小台指散戶多空比)、P/C ratio(選擇權賣權買權比)…等，透過其強大的回測演算能力，來進行投資策略驗證，減少因情緒帶來的決策失誤，幫助客戶用更輕鬆的方法規劃投資策略。