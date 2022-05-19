竹科亞東氣體發生變電箱爆炸起火，現場火勢猛烈、濃煙竄天。（陳育賢攝）

竹科亞東氣體廠房爆炸 「火勢猛烈」竄濃煙原因曝光

供應園區半導體廠商特殊氣體使用的亞東氣體上午9點24分因變壓器過熱爆炸引發火災，目前工廠冒出黑煙有火，新竹市消防局正搶救中，已撤出所有人員，暫未傳出有人員受困傷亡。因濃煙竄天，新竹縣市民眾均可見，附近居民相當驚嚇。

竹科亞東氣體廠房爆炸起火竄濃煙 園區大規模跳電。／陳育賢攝

竹科亞東氣體廠房爆炸起火竄濃煙 園區大規模跳電。／陳育賢攝

竹科亞東氣體廠房爆炸起火竄濃煙 園區大規模跳電。／陳育賢攝

新竹市消防局上午10時21分接獲民眾報案，指出力行五路8號氣體工廠火警，派遣金山、中山、埔頂、明湖車組出勤，另第二大隊及南寮、朝山水庫車出勤。據消防局研判亞東氣體公司工廠為2級火警，起火建築物為6樓燃燒樓層在1層。

亞東氣體廠區生產的特殊氣體，以供應園區相關廠商使用。竹科管理局表示，目前已經亞東氣體火災事故，縣市消防局已前往灌救，實際起火原因需要等滅火之後才能釐清，至於其他廠商是否受到影響，科管局表示，因火災引起C級降壓問題，目前台電也已陸續排除對周邊廠商線路的影響。

針對火警引起園區部分廠商今發生電壓驟降，台電表示，經查為園區內161kV特高壓用戶亞東氣體廠內設備故障跳脫，引起鄰近電網電壓擾動，台電公司供電設備未受影響，持續維持園區雙迴路供電，並無外傳大規模跳電狀況。