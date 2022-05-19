第33屆金曲獎入圍18日公布，名單揭曉後幾家歡樂幾家愁，事前被預測問鼎歌王黑馬人選之一的陳勢安，昨晚在社群發文恭喜所有金曲入圍者，也透露自己無緣入圍心情，坦言：「要說完全沒有失落感，一定是騙人的，第一次擔任音樂統籌，每一首歌都付出了100分的努力，製作的初衷是盡情的讓熱忱揮灑，只做自己有感的音樂，每一首歌的靈魂都必須要是真的，一段故事、一句話、一個情緒、一股熱血，都是感動，雖然這次沒有入圍金曲獎，但依然慶幸這是無憾的作品。」

陳勢安認為做音樂不該只是為了獎項、銷售或排行榜，音樂本質讓歌手擁有永無止境的動力，回想《唯一想了解的人》專輯去年在疫情嚴竣的三級警戒下發片，無畏地面對製作及宣傳等困難，他提醒自己要堅持下去、繼續努力，「謝謝評審，我的忠實歌迷，媒體，DJ，樂評們或是只是曾經碰巧聽到一兩首我的歌的你，這都是我珍惜的緣分」，並且恭喜所有入圍者，也謝謝所有音樂人，「無論有沒有獎項的肯定，都謝謝大家一起努力讓音樂圈唱片圈更蓬勃茁壯」。