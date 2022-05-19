原以為是一場勢均力敵的西決首戰，沒想到卻在下半場變成一場大屠殺，勇士在主場迎戰獨行俠，先發五虎、全隊7人得分上雙，最終以112比87擊潰來犯的達拉斯軍團，1比0先聲奪人。

例行賽一直被人詬病的威金斯，此役突發神勇，不但多次勇於出手，而且還很果敢的衝撞禁區，17投8中，包含3記三分球，攻下19分、5籃板、3助攻，是勇士能在第三節拉開領先差距的關鍵人物。

柯瑞21分、12籃板、4助攻，卓雷蒙格林10分、9籃板，克雷湯普生15分、5籃板，魯尼10分、5籃板，普爾19分，波特10分、6籃板。

勇士整場比賽防守強度非常兇悍，尤其是沒有讓獨行俠最擅長的三分攻勢有太大殺傷力，卓雷蒙格林侵略性的防守有效壓制東契奇，第四節提前進入垃圾時間。

東契奇20分、7籃板、4助攻，布朗里14分，丁維迪17分，布洛克12分。獨行俠36.5%的投籃命中率遠遠不及勇士的56.1%。