衛福部今天指出，國內疫情進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬。（指揮中心提供）

行政院院長蘇貞昌今天在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部表示，目前全球疫情有回升跡象，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬，請各部會及中央與地方政府間務必加強溝通相關應處措施，為疫情變化預作準備。

衛福部統計，近一周本土案病例新增47萬5497例，較前一周的30萬2597例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。目前累計病例達98萬1141例，其中，本土感染96萬8742例，境外移入1萬2345例，死亡1176例。

衛福部指出，為減輕醫療衛生單位負擔並維持防疫韌性，新設北北基桃8處大型採檢站，分散急診採檢壅塞；完整接種3劑疫苗確診者同住家人，得選擇免居隔並自主防疫7天，快篩陰性後可外出上班採買，但仍禁止聚餐或前往人潮擁擠處；國高中生因待5月下旬全國國高中第三劑接種作業進行後，可適用此制度；並持續優化自主回報系統及開單流程，減少平均開單所需時間。

針對保全醫療量能，確立輕重症分流收治原則，自5月17日起，中重症、出生3個月且發燒及評估有必要者收治住院；70歲以上、65至69歲獨居者、懷孕36週(含)以上及出生3-12個月內高燒超過39度者(除評估可居家照護者外)，則收治加強版集檢所／防疫旅館，並建置緊急後送綠色通道。

另外，簡化給藥流程並擴大藥物佈點，長照機構／矯正機構住民、居隔／居檢／自主防疫者及65歲以上長者為快篩陽性即可給藥對象，把握高風險者用藥黃金期；並請四大公立醫療體系配合開設學齡前兒童就醫綠色通道，訂定兒科重症調度模式並建置分流後送資訊平台，避免排擠兒童待診時間。

衛福部表示，國內正處於與疫情共存階段，政府將持續考量風險控管及維持公衛防疫量能，逐步減輕剛性防疫措施，亦須民眾配合相關規定，高風險族群應儘速完成接種疫苗，攜手降低疫情衝擊，早日進入正常生活。