據美國Fox新聞網17日報導，特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）日前接受All-In播客主持人採訪時表示，世界第二大經濟體中國有朝一日將讓美國的產值相形見絀，為了與中國競爭，美國必須「停止內訌」。

根據環球網引述訪談時馬斯克所說，「我們將會看到，中國將成為一個經濟體量兩倍於美國，甚至三倍於美國的經濟體，（到那時候）所有活著的人都將見證（這一時刻），生活在那樣一個世界中，將是非比尋常的事情。」

馬斯克接著說，美國最好停止內鬥，美國人自己攻擊自己的事情簡直不勝枚舉，這實在是蠢透了，還是想一想，我們要保持競爭力吧！一個新入局的傢伙的體量將是我們的兩到三倍。我們要加快行動，停止內鬥。

根據Fox新聞引述美國經濟分析局數據指出，去年美國GDP總量約為23兆美元。同時中國國家統計局資料顯示GDP總量約為17.7兆美元。

而這也不是馬斯克第一次將中美兩國作對比。近日在接受英國《金融時報》線上採訪時，他認為中國將出現一些非常強大的公司，對製造業的信念非常強大，並大讚中國工人，「他們（中國工人）不僅會工作到深夜，會工作到凌晨3點，他們甚至不會離開工廠，而在美國，人們卻儘量不去上班。」