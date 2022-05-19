因應疫情即將大爆發，為避免群聚感染，南投縣長林明溱19日拍板定案，國中三年級學生會考後即停課到畢業，不必到學校；社區關懷據點則從20日起，暫停服務半個月，讓長輩留在家裡確保健康安全。

縣議員賴燕雪、陳宜君、陳翰立、葉仁創、蔡銘軒、王秋淑及廖梓佑等人，在縣議會聯合質詢時，針對國三學生會考後，是否要再到學校，請林明溱說明。

林明溱表示，經過與全縣各國中校長討論後，校長們一致同意國三生會考後即停課，不必再到學校直到畢業典禮。

陳宜君等人，也針對老人染疫影響健康問題，建議社區關懷據點能夠暫停開放2周，度過疫情高峰期後再重新開放。

社會及勞動處長林志忠表示，目前全縣122個社區關懷據點，已有23個暫停服務，基於長輩健康考量，全縣暫停開放是可行的辦法。

林明溱表示，長輩染疫後可能會有許多併發症影響健康，很難處理，這段時間讓長輩留在家裡，不要群聚比較安全，因此他同意社區關懷據點暫停開放半個月。