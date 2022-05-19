日本石雕國寶大師「和泉正敏」的石雕，未來將進駐「由鉅惟上」豪宅，生命力與自然寫意動人心弦。（盧金足攝）

豪宅空間更由於藝術設計的向上加乘，挹注高人一等的價值感，包括由鉅、寶璽、寶輝等中部一線品牌建商，紛在作品中加入國際藝術的設計元素，吸引頂級富豪聚焦收藏。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中豪宅市場近年從精品化走向國際化，著眼與國際高端藝術結合，進化的過程在六都之中表現傑出，有藝術加乘的精品豪宅，滿足富豪對於精神層面與國際視野的期待，讓原來建案物件更有說服力和吸引力。

由鉅建設因企業擁有累積豐厚的美學藝術涵養底蘊，最早即與國際美學接軌，以多項雋永建案型塑「當代美學」而成先趨，包括「月光流域」、「理性與感性」、「A與A＋」、「大謙」等案皆拓展當代建築美學視野。

近期推出的「由鉅惟上」主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗，躋身七期新市政中心預售案的亮點，全案延請亞洲最具影響力空間大師陳瑞憲從建築、景觀、公設全案總設計，業界形容其創作「富含東方人文、簡單、安靜、內省

」透過形態各異的材質、顏色、燈光來傳遞給居者。

位於七期台中國家歌劇院對面的「惟上工務技研所」展示日本石雕國寶大師和泉正敏的作品，未來將於擺放至社區為主景，其聞名於世的自然劈裂法，以無為／無不為的意境與空間設計大師陳瑞憲的「減法哲學」相互呼應，透過美學激盪

，造就絕美空間。

陳瑞憲榮獲精品牛耳路易威登Louis Vuitton 力邀合作，匯聚當代頂尖設計師的設計，於台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，建築空間與國計藝術結合已成顯學。

此外，創下每坪97萬元紀錄的「寶輝秋紅谷」請來美國洛杉磯Johnson Fain建築師事務所的主持人Scott Johnson，以「15度鑽石帷幕」技術打造。

曾連兩年蟬聯億元級成交最多的個案「寶璽天睿」由加拿大建築地標之父Michael Green、日本神級空間大師片山正通與室內設計公司Kydo Design聯手擘畫，融入自然光、綠景及「Z字形四面採光」，設計出充滿現代禪意的庭園廊道獨有格局。