藝人KID(林柏昇)出道20年，在綜藝領域發展亮眼，接連拿下金鐘獎肯定，今年2月情路更是開花結果，跟圈外人女友「東區妹仔」登記結婚，對於升格人夫是滿心的歡喜，也透露很想趕快生孩子，組成小家庭，而KID不只寵妻，也愛她的家人，昨天(5/18)在社群透露提早給岳父送上父親節禮物，禮物內容曝光，讓網友直呼超級感動。

KID昨天在臉書po文，透露結婚不只有了老婆，還多了一整個大家庭，他跟老婆的家人相處得很好，也得到他們很多照顧，前陣子聽聞姊夫們在說，岳父一直戴著助聽器，但目前服役的機器已經用很久了，又偶然聽到岳父說：「能夠聽到音樂應該是多麼快樂，和聽清楚媽媽聲音是多麼幸福的事情」，因此大夥討論想幫他換新的。

他們聽了之後，就下定決心要幫岳父換新的助聽器，於是開始上網作功課，KID先前也曾聽老婆說過，岳父聽力真的很不好，先前還需要讀唇型判讀，但如今疫情的關係，人們都戴著口罩，因此無法得到讀唇型的輔助，而KID跟助聽器廠商的專業人員了解後，得知聽力受損也會提高失智風險，所以換助聽器有其必要。

專業人員也透露，過去很多人會顧慮戴助聽器的話，需要擔心他人眼光，但如今機器做得越來越精巧，外觀已不是問題，於是KID跟姊夫們就給岳父買了新的助聽器，果真對老人家的生活品質改善超多，「因為助聽器的降噪功能也能聽得非常清楚，甚至會叫孫女們講話小聲一點(小朋友們都會貼心的到阿公耳朵旁邊，跟阿公大聲說話)」，讓他們覺得很滿意，覺得選了一個非常棒的父親節禮物。

KID更笑稱：「相信爸爸現在可以常常在電視上聽我說『水喔水喔～』」，而他這個父親節禮物的故事，也引發網友討論，大讚「KID這個舉動害我好感動」、「真的好感人喔」，還疑似出現岳父的帳號留言「揪感心」，等於受到岳父認證的「最佳女婿」。