立法院財政委員會今日審查《所得稅法》第17條修正案，關乎租屋族的租金支出改列為特別扣除額，讓更多租屋族可以受惠？財政部長蘇建榮今日回應立委沈發惠詢問時回應，會通盤性的研議，研議結果最快下個會期會提出修法。

財委會審查時代力量、朝野立委所提修正《所得稅法》修正案。蘇建榮表示，涉及《所得稅法》17條修正有很多提案，涉及租金支出大約有4個版本，而且額度也同，大約17萬到30萬都不相同。

立委吳秉叡、賴士葆、沈發惠等人都有問及租金支出目前列舉扣除且額度只有12萬元，對租屋族來說很難用到，而且相較於都會區來說，也根本差異很大。

蘇建榮回應，租金支出的扣除額要通盤評估，財政部也不希望將額度提得太高，導致有錢人受到比較好的租稅優惠；也要考量中低收入戶的租金支出適當地扣除額，也有其好處，這部分確實要考量。

蘇建榮認為，如果行得通的話，財政部會提案修法。沈發惠進一步詢問，要多久期間研議修法？蘇建榮表示，如果研議可行的話最快下個會期可以提出修法。