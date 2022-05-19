台灣少子化問題嚴重，新冠疫情更讓狀況雪上加霜，今年全年新生兒出生人數恐不到14萬人。國民黨今主張，蔡政府應比照育嬰假，給予請假照顧隔離兒童的家長八成薪；政府也應為所有兒童投保疫苗險，由政府承擔生育子女疫情風險。

此外，國民黨也呼籲，政府在疫情期間，應上調生育津貼，並將育嬰留職津貼由現行的半年延長至一年；也應即刻提高兒童重症醫療健保給付。

國民黨文傳會副主委何志勇表示，蔡英文總統上任後，2017年全國全年還有19萬3844人新生兒，之後人數逐年下修，預估今年只會有不到14萬新生兒，等於蔡政府執政6年減少23.8萬新生兒，相當把竹科所在的新竹市東區人口蒸發掉。

何志勇說，台灣少子化問題在扁政府時開始明顯，到扁卸任時年出生人口只剩19.9萬人，但前總統馬英九執政後，出生數回穩，只有2010年因金融海嘯與虎年較不理想，卸任時年出生人口回到20.8萬人，但蔡政府執政後又雪崩式減少。

何志勇指出，特斯拉創辦人伊隆馬斯克在推特上說，日本連續11年人口負成長，這樣下去生不如死，日本將不復存在；但台灣出生率比日本低，同樣標準台灣也將不復存在，從少子化角度看，蔡英文總統是不及格、消滅台灣的總統。

何志勇質疑，當小朋友不夠了，以後沒有年輕人，國家沒有未來，現在政府卻動不動就說要打仗，人在哪？蔡總統應思考為何前總統馬英九可逆轉少子化，自己不行？

國民黨副發言人周羿希表示，行政院長蘇貞昌說去年是11年來經濟成長率最旺的一年，還為生育預算增加沾沾自喜，但數據顯示，年輕夫妻對未來仍舊悲觀、不敢生育，特別是疫情下工作不穩定，政府防疫政策沒有當年輕父母後盾。

周羿希也批評，現在停課政策亂七八糟，沒有統一標準，讓她一天到晚要臨時請假，只是因為老師突然要求把小孩帶回家；也因現在疫情下，家中有不能打疫苗幼童的父母還會擔心把病毒帶回家傳染給小孩，這樣情況下當然不願意生小孩。

桃園市議員朱珍瑤說，近日屢傳有幼童染疫不治，現在守在兒童醫療重症的醫護人員有多少？疫情已經兩年多，政府到底做了那些補救，批評衛福部現在就是要放任大家等死的狀態，兒童醫療這麼糟誰敢生？