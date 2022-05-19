林鶴明酸雙北打電話就好無須表演 侯友宜怒：我親自打幾次了？

雙北市長近日為疫情頻頻砲打中央，民進黨副祕書長林鶴明反嗆雙北市長是政治口水，他們打電話來誰敢不接，更譏諷開記者會是在表演。新北市長侯友宜今（18）日直接挑明，就是打了無數次電話都沒有解決，要求總統、院長親自到第一線看看，就知道問題所在。

侯友宜說。新北市這兩年多的防疫，清零時守下來，現在開始轉向，過程中和CDC聯絡，單他打電話給指揮中心指揮官已無數次，就是因為好多事情沒有解決、問題沒改善，他看到人民的痛苦及受到衝擊的無奈，也看到基層醫療院所面對繁瑣複雜的程序和民眾的抱怨，中央需要趕快改變的一直沒改變，很多是他親自打電話溝通了3、4個禮拜，就是得不到任何解決。

侯友宜直接向總統、行政院長喊話，侯說，像去年他的溝通雖然無法得到回應，但他都是採取尊重的態度，但今年的疫情我們看到人民的痛苦，聽到人民的聲音，但打電話給CDC沒有用，請總統、院長下來到第一線看看現在的狀況，才知道問題所在，像快篩試劑他講了半天也沒用，總統一句話就解決大半。

「記得，只有擁抱民眾，了解民眾的需求跟痛苦，才能直接解決他的問題，這才是為政者該做的事。」侯友宜語重心長說，我們應該用傾聽、謙卑的態度，體恤、包容市民在這段期間受到的傷害，永遠和市民站在一起，市長反映的就是大家的聲音，希望總統、院長聽到了問題，要出來解決問題，這才是為政者該做的事。

侯友宜續砲打中央，在高峰期這段時間，最痛苦的是市民朋友，經濟受到衝擊，防疫物資不足，心中忐忑不安擔心確診，就是因為反映太多問題仍解決不了，他沒辦法去面對民眾的痛苦卻無法解決；法定傳染病的權限在中央，有權限的人面對地方執行中提出的問題，更應該快速解決，同心齊力防疫，這才是最重要的關鍵。

對於居隔單的問題侯友宜說，這問題已講了1個多月，民眾填寫資料時不夠正確、完整，確實占了一小部分，但最重要是法傳系統，反映這麼久、這麼多次了，中央要趕快把它解決，不然同仁都被居隔單追著跑，甚至昨天還被「追著打」，公衛體系第一線的同仁情何以堪。