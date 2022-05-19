受疫情影響，港府發放消費券紓困，1萬元（港幣，下同，約台幣3.79萬元）電子消費券的第一期5000港元已於4月7日派發，消息指，第二期5000港元最快6月中接受申請，香港民眾最快7月初就能收到款項。

香港財政司司長於2022至23年度《財政預算案》公布推出新一輪消費券計劃，向合資格的香港民眾分期發放總額1萬港元的電子消費券。計劃分兩個階段進行。為了紓緩香港民眾因第5波疫情面對的經濟壓力，港府已在4月7日利用2021年消費券計劃的資料，向約630萬名香港民眾發放第一階段的5000元消費券。