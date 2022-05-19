竹科亞東氣體19日上午驚傳變電室爆炸起火，因變電器絕緣油燃燒，引發熊熊烈火、濃煙竄天。新竹市消防局指出，該變電室為200坪新建築物、高度6層樓，燃燒位置為1樓變電室，新竹縣市消防局目前正全力灌救中。
新竹市消防局指出，起火燃燒的主要燃燒原因為電器絕緣油，目前使用大量水源從外面架設兩線砲塔防護，後面再加兩條水線防護，現場除了絕緣油沒有危險物體，僅有2樓還有幾百公升的柴油，目前也還在防護中。由於該處為新建廠房，初步無人員在內。
竹科亞東氣體19日上午驚傳變電室爆炸起火，因變電器絕緣油燃燒，引發熊熊烈火、濃煙竄天。新竹市消防局指出，該變電室為200坪新建築物、高度6層樓，燃燒位置為1樓變電室，新竹縣市消防局目前正全力灌救中。
新竹市消防局指出，起火燃燒的主要燃燒原因為電器絕緣油，目前使用大量水源從外面架設兩線砲塔防護，後面再加兩條水線防護，現場除了絕緣油沒有危險物體，僅有2樓還有幾百公升的柴油，目前也還在防護中。由於該處為新建廠房，初步無人員在內。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。