藝人王少偉出道多年，憑著帥氣外表與幽默的主持風格受到觀眾喜愛，演藝事業版圖橫跨綜藝、戲劇及歌唱，努力朝向全方位發展也累積不少財力。但近日他登上節目時，卻透露自己多年前曾嘗試做生意，由於太過聽信算命老師，最後慘賠了「8位數」。

王少偉日前登上節目《今晚開讚吧》分享自己迷信的經驗，在節目中他先是分享自己因為有點潔癖，加上曾聽過一個風水老師說過，臥室一定要乾淨整齊，才會對健康及財運有很大的幫助，因此每天早上起床都得把床舖得整整齊齊就像飯店一樣，他才有辦法出門，後來甚至嚴重到當時的女友還未起床，王少偉便一直盯著對方，直到對方驚醒才發現王少偉為了等舖床一直在一旁猛盯著她，讓當時與他交往的女朋友壓力很大。

另外，王少偉還分享以前曾嘗試開設餐廳做生意，而當時因為什麼都不懂，所以產生「聽老師的才會比較心安的錯覺」，也因為太過迷信就連合夥人的名字都會先請老師過濾，店內套餐所推出的確切時間（幾月幾號幾點），也要請老師看過再做決定。

結果王少偉的生意不僅沒有因此越做越好，反而因為什麼事情都聽信老師的說法害得他慘賠上千萬，也讓他因此學到寶貴的一課，後來他便不再迷信與執著，發現改變心境才是對的，因為他認為「只要你心裡是樂觀的或者是正向的，其實不用太在意每一個細節」。