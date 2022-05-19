四川廣安市新冠肺炎疫情升溫，18日全日新增本土確診病例145例，其中112例為無症狀感染者。廣安自今（19）日起全市實施交通管控，未辦理通行證車輛不得上路。此外，當地2萬個床位隔離點與隔離場所預計本週內完成交付。

綜合陸媒報導，「零號病人」是上海返鄉人員，廣安市自9日以來已累計報告感染者超過900例，其中多數病例出現在廣安轄下的鄰水縣；鄰水10日起已實施全域封閉靜態管理。

為進一步加強疫情防控，減少因人口流動帶來的疫情傳播風險，廣安決定自今日0時起實施全市交通管控，除軍警車輛、救護車、消防車等公務車輛之外，其他車輛均需要辦理通行證才能通行。

官方還要求，全市居民非必要不外出，原則上不離廣。廣安市黨政機關、企事業單位實行居家辦公、閉環管理。

為應對嚴峻的疫情形勢，廣安市計劃新增2萬個床位規模隔離點，計劃於本週內完成交付，涉及3個區，分別在廣安區、前鋒區、華鎣市。

據報導，廣安本輪疫情已發生外溢。除了在廣安市境內發現感染者，10日以來，重慶市江北區、渝北區和南岸區也發現3名鄰水縣首例感染者（網約車司機）的密切接觸者被感染。另據廣漢市融媒體中心消息，截至10日8時，該起疫情也外溢至廣東省深圳市。