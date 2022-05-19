台南市環保局位在安北路上的安平清潔隊18日晚間8時27分突然傳出抓斗車自燃起火，從起火的1輛車頭延燒到另1輛車頭，兩輛抓斗車籠罩在火球中如「惡靈騎士」貨車版。警消到場20分撲滅火勢，無人傷亡，共燒掉近400萬元，環保局直呼「很玄」，警方尚未排除人為疏失引起的火警。

台南市共有38輛抓斗車，平時用來夾樹枝與廢家具，台南市環保局安平清潔隊內兩輛抓斗車18日晚間卻突然自燃，經過路人發現報案，警消趕到現場時，火球已籠罩兩輛車頭，被形容像電影「惡靈騎士」貨車版。

消防人員到場很快將全面冒火的抓斗車澆熄，車頭已近全毀，因為火警發生的很詭異，台南市環保局長謝世傑到場關心，並調閱內部監視器畫面查看起火原因。

台南市環保局表示，清潔隊人員晚間6時30分即已離開隊部，起火時間為晚間8時27分，相隔已2小時，起火時整個區隊早已杳無人煙。

警方表示，火勢先從其中1輛抓斗車內的副駕駛座自燃，迅速延燒到另一輛車，隨後熊熊火勢籠罩住車頭，直到消防人員前來撲滅。

「真的很玄」，台南市環保局10多年來首次發生抓斗車自燃事件，台南市環保局清管科長潘寶淑表示，這類車輛幾乎全為鋼鐵打造，要起火非常難，起火點剛好位在車頭處，「車內座椅有泡棉，實在很剛好」。

兩輛抓斗車近400萬元，20分鐘付之一炬，雖未發現人為縱火，警方與環保局並未排除人為疏失引發的火警。