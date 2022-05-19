高雄小港機場為東西向機場，阻斷小港地區南北交通，小港機場預計2025年啟動新航廈興建計畫，高市議員陳致中認為，可借鏡台北復北地下道直接穿越松山機場，也規畫1條穿越小港機場的地下道，讓用路人免於繞道之苦。對此，高雄市長陳其邁答詢時說，會建議交通部納入規畫。

陳致中今（19）日總質詢時指出，小港機場是東西向機場，阻斷南北交通，用路人只能走機場外圍，難怪中山路、高鳳路車流量那麼大，造成大小車混流、壅塞、事故產生。

陳致中說，要如何化解小港南北交通被阻斷問題，可參考台北市的復北機場地下道，直接從松山機場下面穿越，讓用路人免除繞道機場外圍痛苦，亦可節省不少時間，因此他建議高雄小港機場也應規畫1條穿越機場的地下道。

陳其邁指出，會跟交通部建議，在小港機場擴建計畫應要同步納入興建地下道，才可以解決小港交通問題，不然現行桂林到中原確實要繞一大圈，未來若這條地下道做好，有助於小港地區發展。