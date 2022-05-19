1名蔡姓司機駕駛1部砂石車行經國道3號南下車道，遇到國道警察局第2大隊後龍分隊員警攔查拒停，砂石車由竹南交流道離開高速公路，警車尾隨追趕，砂石車由台1巳左轉台61線西濱快速道路時，因速度過快撞及交通號誌翻覆，蔡某幸好只受輕傷，事發原因及肇責歸屬正由竹南警分局調查中。
19日凌晨1時25分左右，國道警察第2大隊後龍分隊員警，在國道3號南下西濱交流道執勤巡邏時，發現由蔡姓司機所駕駛的砂石車疑有超載情形，示意蔡某停車受檢，蔡某拒檢繼續前行，國道警只得駕駛巡邏車一路尾隨跟控。
砂石車由竹南交流道下高速公路後，由台1巳線左轉台61西濱快速道路時，因車速過快失控撞及路中交通號誌桿，整輛車翻覆，車上所載廢土全部傾出覆蓋路面，追查的國道警察見狀趕緊停車，通報轄區竹南警分局到場，消防局竹南分隊據報趕到發現蔡某僅受到輕傷，並未波及其他人車，經查駕駛無酒後駕車情形。
由於砂石車所載廢土覆蓋路面，竹南警方避免行經車輛安全，除了警戒及交通疏導，並通知公路總局第二區養護工程處苗栗工務段清除廢土及移置砂石車，至早上5時25分，由大型拖吊車成功將砂石車吊離後，恢復交通。而砂石車駕駛相關違法行為，正由竹南警方調查中。
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