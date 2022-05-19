金曲歌后蔡健雅日前以專輯《DEPART》風光入圍第33屆金曲獎8項大獎，包括最佳華語女歌手獎、年度歌曲獎、最佳作曲人獎、最佳作詞人獎、最佳演唱錄音專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳華語專輯獎年度專輯獎、年度專輯獎，成績亮眼，她同時分享入圍感言，特別提到「在隔離期間得到這個消息」，19日傳出她日前染疫確診，目前正隔離中。

對此，她的經紀人今表示，蔡健雅目前症狀都非常輕微，「小痰、喉嚨沒事，沒有發燒沒有痠痛，只是體力稍微弱了一些」感謝大家關心；她在上周六快篩陽，緊急去醫院做PCR，收到檢測結果是確診，正在家中隔離。

她近來還趁空檔迷上針織毛線，也在IG開心秀出鉤針包、草帽等，興奮直呼：「完成！開心。」而她日前一聽到專輯入圍8項大獎，情緒激動淚灑，「在隔離期間得到這個消息，不自由的靈魂又飛起來出走了，太太太感動，哭了，一身雞皮疙瘩。」

她很感謝金曲獎評審的鼓勵，「很慶幸這張在疫情期間生出來的專輯有被感受到，兩項讓自己感到很自豪，錄音技術、年度專輯，在自我提升部分，這對我來說是個很大的鼓舞，當然其他入圍已經棒到無法形容。」

她最後謝謝身邊所有音樂夥伴、工作人員們，「8項提名，是每位的細胞組合起來的能量，還有恭喜所有入圍的超有才華音樂人，我們金曲獎見。」

蔡健雅原訂5月28日出席「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」，因日前PCR篩檢陽性目前進行隔離中，對此深感遺憾，但為顧及演出工作人員和觀眾健康，只好忍痛取消本次演出，主辦單位祝福蔡健雅能快快康復，繼續帶給大家最棒的音樂跟溫暖，也請聽眾朋友們保重身體、做好防疫，正向看待疫情。