摩根大通周三下修美國2022年下半年和2023年實質國內生產毛額（GDP）成長預測。

該華爾街大行旗下經濟和政策研究部門將美國今年下半年GDP成長預測從3%下修至2.4%，將2023年上半年GDP成長預測從2.1%下修至1.5%，並將2023年下半年成長預測從1.4%調降至1%。

摩根大通表示，經濟增長放緩的程度，可能足以導致明年晚些時候失業率逐漸攀升，這將有助於緩解一些持續升高的薪資壓力。簡言之，我們預期經濟將軟著陸，但也很清楚這種結果並不多見。