國家政策研究基金會今舉辦「520蔡政府施政總檢討－疫情下基層教師的無奈與無力」線上記者會，教文體育組召集人陳學聖表示，台灣有417萬名學生，佔總人口18％，在疫情之下若沒有基層老師付出，家長們真的會受不了，但教育部分配到的新冠防治及紓困振興特別預算補助卻很少，只佔4％，幾次追加預算最低曾經只有0.3％，師生平均每人可分配預算金額只有130元。

陳學聖指出，近年政府頻推教育新政策，疫情下新增各類防疫工作，在「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」及後續四次追加中，教育部主管業務的總金額僅佔4％，尤其在第2次追加預算時，教育部主管業務的金額僅佔0.3％，呼籲蔡政府應正視並面對基層教師的困境，讓基層教師能有靠山。

台灣教育人員產業工會理事長楊益風指出，中央政府在疫情的指揮調度上，出現極大問題，衛福部把自己當成過去的新聞局，而衛福部該做的事情，卻由教育部承擔，導致教師、警衛、工友等教學現場人員工作量大增，甚至還需要當起1922的角色，承接家長的擔憂與抱怨。但基層教師並未受過相關訓練，也未被告知相關轉介服務等資訊，教育現場已承受不住。

楊益風說，中央政府應宣布全國停課兩週，並提出家庭照顧假方案，相關成本由政府補助或免稅處理；另一方面，教育部應比照衛福部對醫療人員的支援，充足教育現場所需的相關經費，並備足相關防疫物資與設備，讓基層教師在衝第一線時，能有足夠的支援。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳表示，在疫情來襲前，高中職已因108課綱上路，承受最大變動的衝擊，在疫情來襲後，基層教師又必須負責疫調、填報居隔單、發送關懷包等防疫物資，在停課的決策方面，中央政府美其名為授權各地因地制宜，但反造成亂象，學校難以承擔停課的責任，改以Google表單調查學生及家長的停課意願，凸顯國家教育政策一團混亂。

國民黨智庫強調，在疫情下，學校新增遠距教學及相關填報、聯繫、關懷之責，讓基層教師難以喘息，而新政策及疫情所需資源與配套措施又未到位，防疫特別預算對教育挹注也不足，未協助解決基層教師困境，處在第一線的基層教師陷入無援困境，必須概括承受政策與現實壓力，亟待社會重視與奧援。