【旅遊經 編輯部報導】台北大佳河濱公園大展金黃色系風格花海，北市水利處今年以大面積撒播黃波斯菊、百日草為主，佐紫色狼尾草及向日葵，營造遼闊的花海視覺意象，搭配向日葵及紫色狼尾草點綴，期盼在都市中帶來愜意悠閒的氛圍，此次花海占地共約10,617公尺(約25.3座標準籃球場)，即日起至6月中旬為花海最佳觀賞期。

目前花海區黃波斯菊已盛開，隨風搖曳如金黃色一波一波浪潮湧動，花形細緻美麗的百日草蓄勢待發緊接在後，而紫色狼尾草的花序也已滿佈，毛茸茸的樣子相當療癒人心。大佳河濱公園除了種植黃波斯菊及百日草、紫色狼尾草外，也種植小規模向日葵，目前向日葵植株茁壯生長，預計過陣子將進入開花期，若下午賞花還可順道觀賞伴隨夕陽西下，大地染上金黃色光芒之際，與金黃色花海互相輝映，更顯天地之間浪漫。花海區除了先前備受喜愛的南瓜裝置藝術也藏身花海其中，大大的造型相當吸引目光外，還增設新的裝置藝術──「夢織月、兔」，造型可愛，適合打卡拍照。

大佳河濱花海觀賞期至6月中旬

大佳河濱花海 大面積撒播黃波期菊及百日草

大佳河濱百日草盛開

另外，花海旁邊是響噹噹的大佳河濱公園共融式遊戲場，設有沙坑、鞦韆、滑索等多種遊具，以「Play for All」為目標，讓一般兒童、身障特殊兒童乃至成人、老人都能「共融、共學、共享、共玩」，遊戲場以「海洋風」為主題，設有章魚、海豚及鯨魚地景，可愛吸睛，充滿趣味。

大佳河濱公園除了可賞花、在遊戲場玩樂、漫步外，也是大小朋友騎乘自行車的好所在，花海區鄰近即有自行車租借站，可租借單車！

相關花況將至粉專【戀戀水綠 臺北水利】查詢。

圖片：臺北水利處提供