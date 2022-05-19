百萬人氣直播主丟丟妹(李明珊)，因個性直率、說話直接大方，每次開直播就會有上百萬人觀看，經常創下驚人銷售數字，除了經營日常直播，近來她也跨足演藝圈，成為小S《小姐不熙娣》固定班底，也有越來越多粉絲喜愛她，想不到日前卻被近來爆紅的廖老大說「長得不是很好看」，讓丟丟妹忍無可忍反擊：「我紅4年了，你才紅1年」

丟丟妹帶貨力一流，近來還跨入演藝圈，卻被廖老大在直播中無端中槍。(圖/丟丟妹 FB)

廖老大日前為求才開直播，過程提到丟丟妹的超強銷售能力，不過卻無意提到「你有沒有看過丟丟妹，丟丟妹長的也不是很漂亮，但丟丟妹敢穿，她敢穿粉絲就多」，結果被當事人丟丟妹聽到，於是在直播質問「什麼意思」，一開始還笑笑表示：「我知道廖老大只是講實話，講實話沒有罪」，

但下一秒立刻撂下狠話：「他也是今年才紅的啊，他去年有紅嗎」。

丟丟妹表示她已經紅了4年，至於廖老大不過是紅了1年。(圖/丟丟妹 FB)

丟丟妹也不忘替自己辯駁「我紅很久了，我這一句話就贏了」，更強調自己是耐看型的女生，與其他人等級不同，怒指廖老大不會看人「你真沒眼光欸你，我紅了4年捏，你才1年而已，你繼續加油喔」，還說道：「你要徵直播主你就徵你的，對不對，你扯到我幹嘛。」

丟丟妹表示廖老大徵直播主幹嘛扯到她，引來廖老大做出回應。(圖/丟丟妹 FB)

丟丟妹這一反擊，讓廖老大急忙喊冤「阿娘威！我沒說她怎樣啊！我是說她長得某金水（沒很漂亮），奶子很大粒而已啊，我講這樣哪有講錯」，也說道不能保證自己能紅多久，兩位當紅網紅一來一往，非常逗趣。