報稅季來臨，本土人氣炸雞品牌頂呱呱鎖定餐餐都要精打細算的小資族5月23日起一連五天推出「原味雞腿組250元」、「一斤雞脖子199元」以及45元及49元的銅板加購優惠。

頂呱呱於5月23日至5月27日，一連五天推出「友好炸雞週」活動，雞腿控為之瘋狂的8支原味雞腿組，友好價250元，原價440元，現省190元。追劇解饞聖品雞脖子，一台斤199元，原價240元，現省41元。另有3種銅板價加購任選，45元加購德式香腸，49元加購呱呱包或2杯35元指定飲品，標榜全力支援消費者荷包。

1974年頂呱呱位於台北最熱鬧的西門町創立首店，在當時引起了一陣風潮。以獨門醃雞配方搭配壓力鍋恆溫油炸，將雞肉的原汁鮮甜完全鎖在炸雞裡，這即是多年來擄獲饕客們的芳心的秘訣。40幾年來頂呱呱一直秉持著不變的味道，只為了提供消費者記憶中的懷念美味，希望每個人吃了頂呱呱後，都能回憶起當初的那些美好，保留住最美好的「人、情、味」。