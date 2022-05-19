受隔夜美股重挫影響，在科技族群走弱之下，韓股19日開低走低，目前在2,591.2點，跌34.78點或1.32%。同時，韓元也走貶。
日前，韓國央行新任行長表示，因為當地物價頻創新高，為抗通膨不排除在26日既定的會議中，決定一次大幅升息兩碼。
大型類股普遍下挫，三星電子跌1.32%，LG化學跌2.34%，Naver跌2.35%，現代汽車跌1.89%，SK海力士也跌2.2%。
韓元與美元匯價在1,275.15附近，韓元貶8.55元。
受隔夜美股重挫影響，在科技族群走弱之下，韓股19日開低走低，目前在2,591.2點，跌34.78點或1.32%。同時，韓元也走貶。
日前，韓國央行新任行長表示，因為當地物價頻創新高，為抗通膨不排除在26日既定的會議中，決定一次大幅升息兩碼。
大型類股普遍下挫，三星電子跌1.32%，LG化學跌2.34%，Naver跌2.35%，現代汽車跌1.89%，SK海力士也跌2.2%。
韓元與美元匯價在1,275.15附近，韓元貶8.55元。
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