南投縣某國中發生女學生家長到學校，毆打男學生還抓下體的校園暴力事件，成為縣議員陳翰立等人質詢焦點，並質疑校園安全亮紅燈；校方則表示，案發當天家長即報警處理，動粗的學生家長也到班級，為不當行為向全班學生道歉。

陳翰立、賴燕雪、陳宜君、葉仁創、蔡銘軒、王秋淑及廖梓佑等人，在縣議會聯合質詢時，針對某國中發生家長進入學校霸凌男學生事件，質疑校園安全亮紅燈，是否任何人都可以隨意進入校園施暴，手無寸鐵的學生被揍，家長行為如此囂張，簡直是膽大妄為，讓其他家長擔心孩子在學校的安全。

教育處長陸正威表示，現在學校都是傾向與社區共融使用，不是全不能開放，會在學校加裝錄影監視器，並請老師提高警覺性，保護學生安全；由於每天校園安全通報都有100多件，所以他的確沒有注意到這起校園暴力事件。

警察局長黃永志則表示，如果校方通報，警方一定會依法處理。

校方則表示，兩名國三男女學生是很熟的朋友，但是，女方家長則要求兩人保持距離；事發當天是假日班的課程，女學生的家長到學校找女兒，幫忙收拾講義，詎料，女學生的父親看到該名男學生就出口警告，隨即掐住他的脖子抵在牆上，並且碰觸男生的下體。

校方隨即通知男學生家長到校，家長向警方報案後，警方將雙方家長帶回處理，並建議男學生到醫院驗傷，家長表示會循法律途徑解決。施暴的女學生父親，當天下午就到班上，向全體學生道歉。