相信大家一定聽過蒙冤之人會死不瞑目的說法，雖然聽起來有點陰森，讓不少人相當害怕，不過近日卻有科學家證實死不瞑目的說法是半對的，其實動物在死亡後，會有一段時間眼球還處於活著的狀態，能夠持續的進行眼部運動，且維持運動的時間竟然可以長達5個小時之久。

美國的研究指出動物死亡後眼球仍可持續運動。(圖/翻攝自freepik)

據外媒報導，美國的科學家將一項研究成果刊登在權威期刊《自然》，其中研究報告指出，動物在死亡後，其眼球還能夠保持一定的運動狀態，且運動時長可以達到五個小時，對此，美國的科學家表示他們是以實驗用小白鼠以及自願捐贈者的眼球進行研究，希望能找出兩者的異同處，讓他們能觀察動物死亡後的身體狀態。

關於死不瞑目的說法，科學家表示他們在人體死亡後的第5個小時，以強烈的光線刺激，喚醒了自願者的眼球，且其眼部部分功能仍可正常運行，科學家們捕捉到了人體眼球視網模發出的電子訊號，因此確認了人體在死亡後的5個小時，其眼球還能受到光線，感光細胞依舊可以運作。

人體的眼球在死亡後仍可感受光線。(圖/翻攝自微博)

研究人員後續進一步表示，在自願捐贈者死亡後的5小時中，其眼球內部的感知細胞持續的對明亮、昏暗、色彩不一等光線做出反應，而據報導指出，這也是第一次有器官捐贈者的眼球對光線產生反應，不過科學家也表示，雖然眼睛因為光線的刺激能夠運作，不過因為接收訊息的大腦已經死亡，因此無法得知捐贈者透過眼球看到了什麼。